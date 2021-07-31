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Сергей Зеневич сменил Юрия Пунтуса на посту главного тренера жодинского "Торпедо"

31.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Торпедо"-БелАЗ и главный тренер Юрий Пунтус пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба жодинцев.


Фото: vk.com/fc_torpedobelaz

С Пунтусом клуб завоевал первые в своей истории медали национального чемпионата. Вместе со специалистом "Торпедо" покидают тренеры Анатолий Войцехович, Игорь Гуринович и Михаил Хлус.

Новым главным тренером назначен Сергей Зеневич, пишет "Прессбол", ранее работавший с командой в должности старшего тренера.


Зеневич воспитанник минских школ "Трактор" и "Атака-Аура". Выступал за команды "Атака-Аура", БАТЭ, "Коммунальник" (Слоним), "Шериф" (Тирасполь, Молдова), "Белшина", "Торпедо" (Жодино), "Локомотив" (Витебск), "Дарида", "Руденск", "Ведрич-97". Играл на позиции защитника.

После окончания карьеры игрока вошел в тренерский штаб мозырской "Славии", затем тренировал детские команды и дублирующий состав борисовского БАТЭ. С января 2019 года вошел в тренерский штаб жодинского "Торпедо".
 
Теги: Витебск
 
 
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"Торпедо"-БелАЗ и главный тренер Юрий Пунтус пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба жодинцев.
 
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