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С Пунтусом клуб завоевал первые в своей истории медали национального чемпионата. Вместе со специалистом "Торпедо" покидают тренеры Анатолий Войцехович, Игорь Гуринович и Михаил Хлус.





пишет "Прессбол", ранее работавший с командой в должности старшего тренера. Новым главным тренером назначен Сергей Зеневич,"Прессбол", ранее работавший с командой в должности старшего тренера.









Зеневич воспитанник минских школ "Трактор" и "Атака-Аура". Выступал за команды "Атака-Аура", БАТЭ, "Коммунальник" (Слоним), "Шериф" (Тирасполь, Молдова), "Белшина", "Торпедо" (Жодино), "Локомотив" (Витебск), "Дарида", "Руденск", "Ведрич-97". Играл на позиции защитника.





После окончания карьеры игрока вошел в тренерский штаб мозырской "Славии", затем тренировал детские команды и дублирующий состав борисовского БАТЭ. С января 2019 года вошел в тренерский штаб жодинского "Торпедо".



























