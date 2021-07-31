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Глава КГБ предупредил чиновников о хакерах, которые собирают данные об их родственниках в западных странах

31.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Контрразведка КГБ фиксирует резкую активизацию работы иностранных спецслужб в отношении руководителей вертикали власти, пишет Zerkalo.io.

Об этом сообщил 30 июля глава ведомства Иван Тертель во время встречи с чиновниками органов местной власти. Фрагмент выступления Ивана Тертеля показали в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

— Контрразведкой комитета фиксируется резкая активизация работы иностранных спецслужб и связанных с ними деструктивных формирований в отношении руководителей вертикали власти, силовых структур, иных госорганов, — сообщил глава КГБ. — С использованием современных информационных технологий, хакерских атак на персональные данные, осуществляется системный сбор сведений в отношении руководителей исполнительных комитетов различного уровня и их близких.

Особое внимание родственникам, обучающимся в Польше, Литве, других западных странах и Украине. Поиск эффективных рычагов влияния с целью последующего склонения к предательству. Просил бы обратить особое внимание на данный фактор представителей Брестской и Гродненской областей.

На встрече 30 июля Иван Тертель также отметил, что «в Киеве и Вильнюсе формируются информационные хабы, которые будут влиять на инфопространство Беларуси».

 
 
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«Особое внимание родственникам, обучающимся в Польше, Литве, других западных странах и Украине».
 
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