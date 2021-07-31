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КГБ располагает сведениями о подготовке терактов в Минске и трех областях - Тертель
Источник материала: UDF
Иван Тертель. Фото: БЕЛТА
"Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (тем, которые были предотвращены - атаке на военный объект в Вилейке, покушению на журналиста Григория Азаренка и другим. - ИФ) на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей. Заказчики и исполнители нам известны, работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в свое время доведем до общественности", - подчеркнул Иван Тертель. Его цитирует издание
Глава КГБ подчеркнул, что "спецслужбы отдельных западных государств осведомлены о планах террористов, однако мер по локализации их деятельности на своей территории не предпринимают".
"Центрами информационно-психологических операций Польши, стран Прибалтики и Украины при поддержке США активизированы действия по влиянию на информационное пространство Республики Беларусь в рамках концепции изоляции власти. Используются подконтрольные так называемые независимые СМИ, реализуются планы по созданию крупных информационных хабов антибелорусской направленности в Киеве и Вильнюсе", - рассказал он.
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Глава КГБ подчеркнул, что спецслужбы отдельных западных государств осведомлены о планах террористов.
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