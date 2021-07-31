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ЕС анонсировал новые санкции против режима Лукашенко

31.07.2021 09:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЕС анонсировал новые санкции против режима Лукашенко
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Европейский союз осудил власти Беларуси за использование мигрантов в политических целях, приравняв эти действия к преступлению торговли людьми, и готов вводить санкции в отношении причастных к этому, передает interfax.by.

"Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима, - заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. - Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы".


Боррель заявил, что ЕС "рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных против тех, кто занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".

ЕС и его государства-члены, подтвердил он, полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ ЕС.

"Лица, не имеющие права находиться в ЕС, должны быть возвращены, - подчеркнул он. - В этом контексте ЕС и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом".


Боррель напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают помощь союзникам (прежде всего Литве - прим.), развернув там силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX, и будут усиливать ее.

Наряду с этим, ЕС будет продолжать согласованную в нем политику решения проблемы внешней миграции. В частности, возвращение мигрантов, "в том числе посредством диалога и партнерства со странами происхождения и транзита".
 
 
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