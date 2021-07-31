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Литва и Латвия заняли первые места в Европе по убыли населения
Источник материала: ОНТ
Литва и Латвия обошли всю Европу. Правда, снова в печальной статистике: по данным исследования Eurostat, именно в этих странах самая большая убыль населения в Евросоюзе.
С 2000 года количество жителей Латвии уменьшилось более на 20% – это минус каждый пятый! Второе место у Литвы. Причина – миграция в страны Западной Европы с целью заработать.
Основная проблема даже не в количестве людей, а в соотношении числа пенсионеров с работоспособным населением. По словам специалистов, в странах Балтии наступает «эра стариков». Это приведет либо к снижению пенсионных выплат, либо к наплыву мигрантов.
Фото: Pixabay
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Литва и Латвия обошли всю Европу. Правда, снова в печальной статистике: по данным исследования Eurostat, именно в этих странах самая большая убыль населения в...
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