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Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Патриарха Кирилла
Источник материала: ОНТ
30 июля поздно вечером состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом
Уточняется, что во время разговора обсуждалось положение дел в Церкви, а также отношения между конфессиями.
Фото: БЕЛТА
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30 июля поздно вечером состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом информирует...
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