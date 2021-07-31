Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Патриарха Кирилла

Источник материала: ОНТ

30 июля поздно вечером состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Уточняется, что во время разговора обсуждалось положение дел в Церкви, а также отношения между конфессиями.

Фото: БЕЛТА

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