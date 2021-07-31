Беларусь и Азербайджан: активное сотрудничество и новые проекты

Источник материала: ОНТ

Продукты питания, сельское хозяйство, нефтяная отрасль. Беларусь и Азербайджан сумели нарастить товарооборот даже в период пандемии. И рост этот ни много ни мало в полтора раза.

О дальнейших перспективах сотрудничества шла речь на встрече белорусского премьера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в нашей стране с хорошими результатами. Только за пять месяцев нынешнего года в два раза увеличен товарооборот. Азербайджанский бизнес активно работает в Беларуси, и сейчас прорабатываются новые проекты. Их Латиф Гандилов передаст следующему руководителю бакинской дипмиссии в Минске.

Фото: БЕЛТА

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