|
Беларусь и Азербайджан: активное сотрудничество и новые проекты
Источник материала: ОНТ
Продукты питания, сельское хозяйство, нефтяная отрасль. Беларусь и Азербайджан сумели нарастить товарооборот даже в период пандемии. И рост этот ни много ни мало в полтора раза.
О дальнейших перспективах сотрудничества шла речь на встрече белорусского премьера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в нашей стране с хорошими результатами. Только за пять месяцев нынешнего года в два раза увеличен товарооборот. Азербайджанский бизнес активно работает в Беларуси, и сейчас прорабатываются новые проекты. Их Латиф Гандилов передаст следующему руководителю бакинской дипмиссии в Минске.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты питания, сельское хозяйство, нефтяная отрасль. Беларусь и Азербайджан сумели нарастить товарооборот даже в период пандемии. И рост этот ни много ни мало в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)