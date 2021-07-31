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Лукашенко: белорусский народ един в выборе курса на развитие сильной и суверенной страны

31.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: белорусский народ един в выборе курса на развитие сильной и суверенной страны

Курс на развитие сильной и суверенной страны – в таком выборе белорусский народ един, убежден Президент. Александр Лукашенко накануне встретился с активом местной вертикали, чтобы обсудить общественно-политическую обстановку в новых для страны условиях. 

Глава государства считает крайне важным, чтобы руководство, особенно на местах, понимало причины и следствия вызовов, с которыми пришлось столкнуться. Гибридная атака на Беларусь идет по всем фронтам: политика, дипломатия, информация и даже на уровне военных угроз. Президент убежден: многое удалось преодолеть, но попыток подорвать основы государственности коллективный Запад не оставит.

Беларусь сталкивается с военными угрозами, беспрецедентными санкциями,  стремление подорвать страну изнутри – а это попытки терактов. Самой неожиданной для государства оказалась мягкая сила – речь о деятельности отдельных негосударственных некоммерческих организаций и фондов, когда под видом благотворительности и социально значимых проектов отрабатывается чужой политический заказ. В Беларуси выявлено несколько сотен деструктивных структур и объединений.   Детально расскажут, что происходит на местах, главы районов столичного региона. В масштабе страны и на внешнем контуре – министр обороны, глава Комитета государственной безопасности, военный комиссар Гомельской области и министр иностранных дел.

Президент не скрывает: во многом то, что пришлось исправлять в течение года, – результат недоработок на местах. Каждый честный белорус должен чувствовать, что находится под защитой   государства. Чтобы так было впредь, Александр Лукашенко предлагает несколько векторов. Один из ключевых – обеспечение безопасности и порядка. Это и законодательная работа, и ужесточение кадровой дисциплины. Да и в целом, Александр Лукашенко предлагает выйти на вектор устойчивого созидания. Ведь белорусский народ, несмотря на все вызовы и угрозы, един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. В этом Александр Лукашенко убежден.

Неслучайно 2021-й объявлен Годом народного единства. И впервые 17 сентября в Беларуси отметят День народного единства. По мнению Александра Лукашенко, дата символизирует восстановление исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли.

Фото: БЕЛТА

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