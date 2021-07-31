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Бывший судья Верховного суда Гаити подозревается в убийстве президента

31.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Гаити заподозрили в убийстве президента страны Жовенеля Моиза экс-судью Верховного суда Венделле Кок-Телота, передаёт Reuters. Официальные обвинения против него выдвинули 31 июля.


Следствие уверено, пишет news.ru, что юрист общался с некоторыми колумбийскими наёмниками, причастными к покушению на руководителя государства. Местонахождение Кок-Телота на данный момент неизвестно.

Оперативники, расследующие обстоятельства гибели Моиза постоянно получают угрозы в свой адрес. Многим сотрудникам пришлось скрываться по секретным адресам. Например, мировой судья Карл Генри Дестин заявил CNN, что ему нужно прятаться, чтобы общаться с прессой.

Убийство Моиза произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.

Ранее сообщалось, что неизвестные угрожали расправой следователям, которые занимаются расследованием дела об убийстве Моиза. В материале CNN подчёркивается, что выбранное для угроз время указывает на то, что злоумышленники, скорее всего, имеют представление о ходе дела. Прокурор Порт-о-Пренса Бедфорд Клод заявил, что угрозы получают все участники возглавляемого им расследования.
 
 
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Власти Гаити заподозрили в убийстве президента страны Жовенеля Моиза экс-судью Верховного суда Венделле Кок-Телота, передаёт Reuters. Официальные обвинения против...
 
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