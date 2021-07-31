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Еще семь телеграмм-каналов признаны экстремистскими в Беларуси. В Генпрокуратуре назвали список
Источник материала: Партизан
Решения суда уже действуют.
Фото: iguides.ru
В органах утверждают, что «в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь».
Вот список каналов:
«Своя Жабинка»;
«Навiны Бярозы»;
«Береза 97%»;
«Белоозерск 97%»;
«Бешенковичи вчера сегодня завтра»;
«Уручье 97pro»;
«Узда, Узденский район».
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Решения суда уже действуют.
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