ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще семь телеграмм-каналов признаны экстремистскими в Беларуси. В Генпрокуратуре назвали список

31.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Решения суда уже действуют.


Фото: iguides.ru 


В органах утверждают,  что «в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь».
 
Вот список каналов:

«Своя Жабинка»;
«Навiны Бярозы»;
«Береза 97%»;
«Белоозерск 97%»;
«Бешенковичи вчера сегодня завтра»;
«Уручье 97pro»;
«Узда, Узденский район».
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трымаць каня», «хадзіць да Сьвятланы» і «вастрыць лыжы». Турэмны слоўнік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by