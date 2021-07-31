Лукашенко рассказал, как Тихановская уезжала из Беларуси в августе 2020 г.

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Видеофрагментом его выступления на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки 30 июля поделился Telegram-канал «Пул Первого»,корреспондент агентства «Минск-Новости».









Видео из Telegram-канала «Пул Первого»





— Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят, еще чего-то и так далее. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос, — сказал А. Лукашенко.





По его словам, С. Тихановская пришла к начальнику Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрею Павлюченко и попросила передать Главе государства, что хочет уехать.





— Так было, дословно. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик в тот период руководил КГБ Беларуси. — Прим. ред.), как их хотели сжечь в этом доме, — добавил Лукашенко. — Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости…» — «Снимай, — говорю. — С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 г. в день президентских выборов в Беларуси собрались представители оппозиции. — Прим. ред.). Сожгут же негодяи и нас обвинят».





А. Лукашенко считает, что все это было подстроено — сбор в одном месте представителей оппозиции вместе со С. Тихановской.





— Благо, что у нее там в окружении был кто-то из наших военных, охранял ее. И он сообразил, что быть беде. Он понимал, кто может решить этот вопрос. И позвонил в МВД, — рассказал Александр Лукашенко. — И я буквально (понимаете, интуиция) говорю: Валерий Павлович, немедленно снимай «Альфу», переодень, чтобы не военные были, а в гражданке, но продемонстрируй, что мы уже увидели, чего они хотят. И это нас спасло. По-моему, на следующий день или в этот день она прибежала. Я говорю: хорошо, передайте ей, МВД поможет (уже в деталях рассказываю, коль она отозвалась) тебе выехать к детям. Про мужика своего ни слова. Мы сделали все, что просила. Ну, едь к детям, мы понимаем. Я вообще против женщин не воюю.





Лукашенко рассказал, что не успели они выехать, как ему поступил звонок от А. Павлюченко. Тот передал слова С. Тихановской о том, что у нее нет денег.





— Я говорю: возьми попроси (не буду говорить компанию, у государственной компании), сколько хочет, 15 тыс. долларов, да? Дай 15 тыс. долларов, пусть едет. Это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю, — заявил А. Лукашенко.







