Руководителю и юристу «Офиса по правам людей с инвалидностью» изменили меру пресечения. Они больше не под арестом!

Источник материала: Салiдарнасць

Сергей Дроздовский и Олег Граблевский были арестованы полгода назад. Правозащитники, защищавшие права людей с инвалидностью, признаны политзаключенными.





Олег Граблевский и Сергей Дроздовский

Об изменении меры пресечения директор Просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский написал в соцсети:

— Дорогие друзья! Спасибо огромное за Вашу поддержку Олега и меня! Это — очень важно и действенно.

Мы снова здесь и не только) Мы из-под ареста перешли под поручительство. Это, конечно больше свободы. Но следствие в наш адрес продолжается, и мы не сможем рассказать больше того, что уже видим про нас в интернете. Мы с Олегом настаиваем на невиновности в обвинениях к нам.

Но теперь мы снова с Офисом и нашими невеселыми новостями, и конечно, вместе с вами!

Сергей Дроздовский полгода провел под домашним арестом без права на коммуникацию, а Олег Граблевский все это время провел в СИЗО № 1 на Володарского.

— За сутки до ареста 3 февраля Сергея и Олега вызвали в управление Департамента финансовых расследований под предлогом возврата техники, изъятой во время обыска в офисе организации, — рассказывала в интервью «Салідарнасці» директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко. — В ДФР наши коллеги находились на протяжении семи часов. К ним были применены пытки и унижающее достоинство обращение.

Олега заставляли раздеваться, применяли другие унижающие достоинство приемы. Сергею угрожали, к тому же ему было очень сложно находиться в сидячем положении в течение такого длительного времени.

На следующий день они обнародовали эту информацию в СМИ. После этого связь с ними пропала. Лишь вечером мы узнали о том, что Олег задержан, а Сергей помещен под домашний арест.

По данным правозащитного центра «Весна», Сергею Дроздовскому, как и Олегу Граблевскому, предъявили обвинение по статье 209 Уголовного кодекса — «Мошенничество».

Офис по правам людей с инвалидностью работал с уязвимыми группами и занимался исключительно защитой их прав, членов их семей, людей, которые сталкиваются с проблемами инвалидности и нарушением прав.