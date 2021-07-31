Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

Белорусский атлет Иван Литвинович принес Беларуси первую олимпийскую медаль Игр в Токио.





Спортсмену не было равных в финальных соревнованиях по прыжкам на батуте.

Судьи оценили его выступление в 61.715 балла. На втором месте китаец Дун Дун (61.235), на третьем новозеландец Дилан Шмидт (60.675).

Участвовавший в финале еще один представитель Беларуси Владислав Гончаров (олимпийский чемпион Игр-2016) стал четвертым (60.565).

Беларусь стала 77-й страной, в копилке которой есть медаль Олимпиады.

Напомним, Александр Лукашенко обещал следующие премиальные за награды:

«золото» — 12 тыс. базовых величин; «серебро» — 6 тыс. базовых величин; «бронза» — 4 тыс. базовых величин.