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В Витебске спасатели помогли мальчику, застрявшему ногой в решетке ливневой канализации

31.07.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели оказали помощь ребенку, застрявшему в решетке ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в МЧС.

30 июля в 19.30 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку 2012 года рождения. Его нога оказалась заблокирована в решетке ливневой канализации.

Работники МЧС помогли мальчику. После оказания медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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30 июля в 19.30 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку 2012 года рождения. Его нога оказалась заблокирована в решетке ливневой канализации.
 
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