В Витебске спасатели помогли мальчику, застрявшему ногой в решетке ливневой канализации

Источник материала: БелТА

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели оказали помощь ребенку, застрявшему в решетке ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в МЧС.

30 июля в 19.30 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку 2012 года рождения. Его нога оказалась заблокирована в решетке ливневой канализации.

Работники МЧС помогли мальчику. После оказания медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.-0-