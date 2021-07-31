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В Витебске спасатели помогли мальчику, застрявшему ногой в решетке ливневой канализации
Источник материала: БелТА
31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели оказали помощь ребенку, застрявшему в решетке ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в МЧС.
30 июля в 19.30 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку 2012 года рождения. Его нога оказалась заблокирована в решетке ливневой канализации.
Работники МЧС помогли мальчику. После оказания медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.-0-
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30 июля в 19.30 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку 2012 года рождения. Его нога оказалась заблокирована в решетке ливневой канализации.
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