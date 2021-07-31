Источник материала: БелТА

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе при пожаре в жилом доме травмирован хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

30 июля в 5.30 спасателям поступило сообщение о загорании дома по ул.Полевой в д.Ореховно. По прибытии к месту вызова из-под кровли жилого дома шел густой дым. В это время внутри жилища находился хозяин, мужчина 1961 года рождения. До приезда спасателей он самостоятельно выбрался на свежий воздух. Позже мужчина обратился за помощью к прибывшим медикам. После осмотра его с ожогами 5% тела госпитализировали.

Пожар ликвидировали работники МЧС. В доме повреждено имущество. По факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-