Мужчина погиб при пожаре дома в Ивацевичском районе

Источник материала: БелТА

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре в деревянном доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Трагедия произошла 30 июля. В 23.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Выгонощи. При пожаре погиб хозяин дома. Уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество.

Причина инцидента устанавливается.-0-