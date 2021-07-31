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Мужчина погиб при пожаре дома в Ивацевичском районе
Источник материала: БелТА
31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре в деревянном доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Трагедия произошла 30 июля. В 23.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Выгонощи. При пожаре погиб хозяин дома. Уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество.
Причина инцидента устанавливается.-0-
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Трагедия произошла 30 июля. В 23.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Выгонощи. При пожаре погиб хозяин дома. Уничтожена кровля, перекрытие,...
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