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Мужчина погиб при пожаре дома в Ивацевичском районе

31.07.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре в деревянном доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Трагедия произошла 30 июля. В 23.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Выгонощи. При пожаре погиб хозяин дома. Уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество.

Причина инцидента устанавливается.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Трагедия произошла 30 июля. В 23.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Выгонощи. При пожаре погиб хозяин дома. Уничтожена кровля, перекрытие,...
 
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