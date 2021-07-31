Власти Беларуси разрешили временно повысить цены на молочную продукцию

Источник материала: АФН

Белорусские власти разрешили временно повысить цены на молочную продукцию в целях компенсации роста затрат на производство и реализацию, сообщила пресс-служба МАРТ РБ.

Повышение затрагивает весь ассортимент молока, кефира, сметаны, творога жирного, творога нежирного, сыра твердого, полутвердого, масла животного.

«…юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутренний рынок… [разрешено повысить цены] в размере, не превышающем 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года», - говорится в соообщении.

«Указанное повышение цен может быть осуществлено обозначенными субъектами до 31 августа 2021 года», - сказано в сообщении.

Власти также разрешили временно повысить (до 4,9% ) цены на весь ассортимент маргаринов.