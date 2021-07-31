Белорусскому комику грозит штраф, исправработы или арест за шутку о российских арендодателях









Фото: sntch.com30 июля 2021 в 23:27





пишет Zerkalo.io со ссылкой на ТАСС, что Идрак «публично произнес высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». Прокуратура посчитала,Zerkalo.io сона ТАСС, что Идрак «публично произнес высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».





Комику грозит либо до 20 тысяч российских рублей (около 680 белорусских рублей) штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста.





Идрак Мирзализаде — родился в Азербайджане, а детство и юность провел в Беларуси. По паспорту он белорус, по национальности — талыш (народ с иранскими корнями, который проживает на Южном Кавказе). После университета Идрак переехал в Москву, где играл в КВН и принимал участие в съемках комедийных шоу на российских каналах.





В марте 2021 года он попал в скандал, который и стал поводом для административного дела. В программе «Разгоны» он пошутил про русских, рассказывая аудитории о том, как сложно снять в России квартиру людям неславянской внешности.





В июне Мирзализаде заявил, что его высказывание о русских раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и телеведущий Владимир Соловьев. После этого, по словам комика, он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в Москве. По словам Мирзализаде, два человека ударили его и потребовали извинений за его шутку, пишет Медуза.





Мирзализаде объяснил, что шутка, ставшая поводом для административного дела, это — «высмеивание суждения о целом народе по одному негативному инциденту, то, с чем сталкивается любой неславянин в СНГ регулярно».



