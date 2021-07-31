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Белорусскому комику грозит штраф, исправработы или арест за шутку о российских арендодателях
Источник материала: Партизан
Прокуратура Центрального округа Москвы завела на стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.
Фото: sntch.com30 июля 2021 в 23:27
Прокуратура посчитала,
Комику грозит либо до 20 тысяч российских рублей (около 680 белорусских рублей) штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста.
Идрак Мирзализаде — родился в Азербайджане, а детство и юность провел в Беларуси. По паспорту он белорус, по национальности — талыш (народ с иранскими корнями, который проживает на Южном Кавказе). После университета Идрак переехал в Москву, где играл в КВН и принимал участие в съемках комедийных шоу на российских каналах.
В марте 2021 года он попал в скандал, который и стал поводом для административного дела. В программе «Разгоны» он пошутил про русских, рассказывая аудитории о том, как сложно снять в России квартиру людям неславянской внешности.
В июне Мирзализаде заявил, что его высказывание о русских раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и телеведущий Владимир Соловьев. После этого, по словам комика, он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в Москве. По словам Мирзализаде, два человека ударили его и потребовали извинений за его шутку, пишет Медуза.
Мирзализаде объяснил, что шутка, ставшая поводом для административного дела, это — «высмеивание суждения о целом народе по одному негативному инциденту, то, с чем сталкивается любой неславянин в СНГ регулярно».
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Прокуратура Центрального округа Москвы завела на стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело о возбуждении ненависти или вражды и унижении...
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