Работа ФХБ за минувший год признана удовлетворительной









пишет Триуна со ссылкой на СТВ. Такой вердикт получили функционеры на отчетной конференции, которая состоялась 30 июля. На собрании присутствовали 38 делегатов,Триуна сона СТВ.





Председатель ФХБ Дмитрий Басков считает, что за последнее время было сделано немало и есть чем гордиться. Особенно это касается развития детско-юношеского спорта.





В Беларуси насчитывается более 6 000 занимающихся хоккеем, 179 команд и 10 возрастных категорий.



