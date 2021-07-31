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Работа ФХБ за минувший год признана удовлетворительной

31.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работа Федерации хоккея Беларуси с июля 2020-го по июнь 2021 года признана удовлетворительной.



Такой вердикт получили функционеры на отчетной конференции, которая состоялась 30 июля. На собрании присутствовали 38 делегатов, пишет Триуна со ссылкой на СТВ.

Председатель ФХБ Дмитрий Басков считает, что за последнее время было сделано немало и есть чем гордиться. Особенно это касается развития детско-юношеского спорта.

В Беларуси насчитывается более 6 000 занимающихся хоккеем, 179 команд и 10 возрастных категорий. 

Напомним, что ЧМ по хоккею был перенесен из Минска. Турнир в итоге состоялся только в Риге, где сборная Беларуси заняла 15-е место на турнире. Команда Михаила Захарова обошла лишь итальянцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Работа Федерации хоккея Беларуси с июля 2020-го по июнь 2021 года признана удовлетворительной.
 
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