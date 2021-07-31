Белорусу в Москве запретили пользоваться почтой и ездить на автобусе





Евгений Шабалюк в сопровождении полицейского / "Новая газета"





передаёт "Новая газета" слова адвоката комитета "Гражданское содействие" Розы Магомедовой. "Суд удовлетворил все ходатайства прокуратуры. Сегодня ему запретили совершать определённые действия: пользоваться телеграфом, почтой, общественным транспортом. Сотрудники полиции увезли его по указанному адресу", —"Новая газета" слова адвоката комитета "Гражданское содействие"





По словам адвоката, Шабалюка больше не имеют права держать под арестом, хотя рассмотрение вопроса о его экстрадиции не завершено.



