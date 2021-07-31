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Золото! У Беларуси первая медаль на Олимпиаде

31.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Батутист Иван Литвинович принес Беларуси «золото».

Золото! У Беларуси первая медаль на Олимпиаде
Сегодня в мужских соревнованиях по прыжкам на батуте белорус Иван Литвинович стал первым.

Владислав Гончаров стал четвертым.

Иван Литвинович набрал 61,715 балла.

Серебро — у китайца Дон Дона (61,235), бронза — у новозеландца Дилана Шмидта (60,675).

Это первая медаль белорусских спортсменов на Олимпиаде-2020.

Ивану Литвиновичу месяц назад исполнилось 20 лет. В 2019 году на чемпионате мира он взял серебряную медаль в индивидуальных выступлениях.

В итервью Mlyn.by он признавался, что ходить и прыгать на батуте он научился одновременно.  "Моя мама работает тренером по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР. Постоянно брала меня с собой на занятия. Когда мне был год, я научился ходить и одновременно — прыгать на батуте. С пяти лет начал заниматься акробатикой, прыгал на дорожке. Затем оказался на батуте." -- рассказывал спортсмен. 
 
 
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Батутист Иван Литвинович принес Беларуси «золото».
 
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