Золото! У Беларуси первая медаль на Олимпиаде

Сегодня в мужских соревнованиях по прыжкам на батуте белорус Иван Литвинович стал первым.





Владислав Гончаров стал четвертым.





Иван Литвинович набрал 61,715 балла.





Серебро — у китайца Дон Дона (61,235), бронза — у новозеландца Дилана Шмидта (60,675).





Это первая медаль белорусских спортсменов на Олимпиаде-2020.





Ивану Литвиновичу месяц назад исполнилось 20 лет. В 2019 году на чемпионате мира он взял серебряную медаль в индивидуальных выступлениях.





Mlyn.by он признавался, что ходить и прыгать на батуте он научился одновременно. "Моя мама работает тренером по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР. Постоянно брала меня с собой на занятия. Когда мне был год, я научился ходить и одновременно — прыгать на батуте. С пяти лет начал заниматься акробатикой, прыгал на дорожке. Затем оказался на батуте." -- рассказывал спортсмен. В итервьюон признавался, что ходить и прыгать на батуте он научился одновременно. "Моя мама работает тренером по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР. Постоянно брала меня с собой на занятия. Когда мне был год, я научился ходить и одновременно — прыгать на батуте. С пяти лет начал заниматься акробатикой, прыгал на дорожке. Затем оказался на батуте." -- рассказывал спортсмен.







