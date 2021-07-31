|
Золото! У Беларуси первая медаль на Олимпиаде
Источник материала: Партизан
Батутист Иван Литвинович принес Беларуси «золото».
Сегодня в мужских соревнованиях по прыжкам на батуте белорус Иван Литвинович стал первым.
Владислав Гончаров стал четвертым.
Иван Литвинович набрал 61,715 балла.
Серебро — у китайца Дон Дона (61,235), бронза — у новозеландца Дилана Шмидта (60,675).
Это первая медаль белорусских спортсменов на Олимпиаде-2020.
Ивану Литвиновичу месяц назад исполнилось 20 лет. В 2019 году на чемпионате мира он взял серебряную медаль в индивидуальных выступлениях.
В итервью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Батутист Иван Литвинович принес Беларуси «золото».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)