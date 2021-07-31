Количество задержанных Литвой нелегальных мигрантов с белорусской стороны превысило 3400

За минувшие сутки, 30 июля, литовские пограничники задержали 117 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси — на 20 меньше, чем днем ранее, следует из данных Статистического департамента Литвы.

С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 3.401 мигранта — в 42 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

В январе 2021 года на границе с Беларусью было задержано 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 2.740. Суточный рекорд — 171 (28 июля).

Среди задержанных граждане Ирака (2.212), Конго (191), Камеруна (129), России (90), Сирии (89), Ирана (85), Гвинеи, Афганистана (по 79), Беларуси (60), Шри-Ланки (54), Индии (30), Нигерии (29) и других стран, а также лица с не определенным пока гражданством.

Большинство задержанных — 71,4% — мужчины (2.428). Почти четверть (24,8%) — несовершеннолетние (843); 11,2% (380) — дети в возрасте до девяти лет, 20,6% (702) — дети, подростки и юноши от 10 до 19 лет. Доля нелегалов в возрасте от 20 до 29 лет составляет 43,5% (1.479), от 30 до 39 лет — 17,3% (588), от 40 до 49 лет — 5,4% (184), от 50 от 59 лет — 1,5% (50), 60 лет и старше — 0,5% (18).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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