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В РНПЦ психического здоровья из-за задымления проводилась эвакуация
Источник материала: Навiны
Сегодня рано утром в РНПЦ психического здоровья произошла нештатная ситуация — сработала система пожарооповещения.
Как сообщает Минздрав, дежурные медики обнаружили задымление в одном из корпусов.
По вызову в центр прибыли девять машин МЧС. Было эвакуировано 420 пациентов и 40 медработников.
В настоящее время пациенты возвращены в свои палаты.
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Сегодня рано утром в РНПЦ психического здоровья произошла нештатная ситуация — сработала система пожарооповещения.
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