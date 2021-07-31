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В РНПЦ психического здоровья из-за задымления проводилась эвакуация

31.07.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня рано утром в РНПЦ психического здоровья произошла нештатная ситуация — сработала система пожарооповещения.

В РНПЦ психического здоровья из-за задымления проводилась эвакуация

Как сообщает Минздрав, дежурные медики обнаружили задымление в одном из корпусов.

По вызову в центр прибыли девять машин МЧС. Было эвакуировано 420 пациентов и 40 медработников.

В настоящее время пациенты возвращены в свои палаты.

 

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Сегодня рано утром в РНПЦ психического здоровья произошла нештатная ситуация — сработала система пожарооповещения.
 
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