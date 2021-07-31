ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор и юрист Офиса по правам людей с инвалидностью освобождены из-под ареста под поручительство

31.07.2021 10:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Директору правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью» Сергею Дроздовскому (на фото) и юристу Олегу Граблевскому изменена мера пресечения.

Директор и юрист Офиса по правам людей с инвалидностью освобождены из-под ареста под поручительство
Фото Би-би-си

«В отношении меня и Олега Граблевского изменена мера пресечения, и мы из-под ареста вышли под поручительство», — сообщил утром 31 июля в «Фейсбуке» Дроздовский.

«При этом следствие в наш адрес продолжается, и какую-то большую информацию сверх того, что мы увидели на просторах интернета, о нас мы сообщить не сможем пока. Было ооооочень приятно и важно читать слова поддержки в наш адрес от многих людей. Это, конечно, придает сил. Спасибо. И, да, теперь снова на связи», — пишет руководитель организации.

21 января департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с вопросами «возможного неправомерного завладения» с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью.

В офисе организации прошел обыск, была изъята вся компьютерная техника. После обыска Дроздовского, Граблевского и бухгалтера правозащитной организации отвезли в ДФР «для дачи объяснений». Позже их отпустили, однако 3 февраля стало известно, что Дроздовский и Граблевский являются подозреваемыми по уголовному делу и задержаны. Их признали политзаключенными.

Впоследствии Дроздовского поместили под домашний арест, Граблевский содержался в следственном изоляторе.

В начале июня стало известно, что срок домашнего ареста Дроздовскому продлен до 3 августа.

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация, созданная в 2011 году. Оказывает правовую помощь, консультирует по вопросам прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, готовит и публикует мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью. Дает экспертные заключения по вопросам, связанным с правами людей с инвалидностью, и предлагает инициативы по совершенствованию национального права в отношении людей с инвалидностью.

Сейчас организация находится в процессе ликвидации по решению властей.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директору правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью» Сергею Дроздовскому (на фото) и юристу Олегу Граблевскому изменена мера пресечения.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Корме мальчик получил ожоги при разрыве брошенного в костер баллона из-под монтажной пены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by