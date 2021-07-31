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Вертолет польских пограничников начал патрулировать литовско-белорусскую границу

31.07.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вертолет польских пограничников Kania (модернизированный Ми-2) 30 июля начал патрулировать литовско-белорусскую границу, сообщила погранслужба Польши.

Вертолет польских пограничников начал патрулировать литовско-белорусскую границу
Фото носит иллюстративный характер

Варшава уведомила агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex, что отправляет вертолет с экипажем и техническим персоналом.

29 июля в Литву направились первые патрули польской погранслужбы. В сентябре туда выдвинется еще одна группа пограничников из Польши, а также машина наблюдения с экипажем. В целом планируется переброска 40 человек.

Договоренность об использовании польского вертолета была достигнута 10 июля на переговорах президента Литвы Гитанаса Науседы с исполнительным директором Frontex Фабрисом Леджери. Ожидается прибытие еще одного вертолета из Германии.

С начала 2021 года литовские пограничники перехватили на границе с Беларусью 3.282 мигранта — в 40,5 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

 

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Вертолет польских пограничников Kania (модернизированный Ми-2) 30 июля начал патрулировать литовско-белорусскую границу, сообщила погранслужба Польши.
 
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