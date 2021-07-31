В Корме мальчик получил ожоги при разрыве брошенного в костер баллона из-под монтажной пены

Источник материала: БелТА

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области мальчик получил ожоги при вспышке газовоздушной смеси. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

31 июля в 3.25 в МЧС поступило сообщение о госпитализации с ожогами мальчика 2011 года рождения. Инцидент произошел на ул.Ленина в городском поселке Корма.

Травмы получены в результате вспышки газовоздушной смеси при разрыве баллона из-под монтажной пены, брошенного в костер на территории частного домовладения.-0-