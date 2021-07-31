В РНПЦ психического здоровья из-за задымления в корпусе эвакуировали 460 человек

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из РНПЦ психического здоровья сегодня эвакуировали 420 пациентов и 40 медицинских работников из-за задымления в одном из корпусов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Система пожарооповещения сработала примерно в 7 утра. Дежурные медицинские работники обнаружили задымление в одном из корпусов. На помощь медикам прибыли девять машин МЧС. Было эвакуировано 420 пациентов и 40 медицинских работников.

"Сотрудники МЧС сработали оперативно. Источник задымления был найден, - рассказали в ведомстве. - Сейчас пациенты возвратились в палаты, проводится служебное расследование ситуации".-0-