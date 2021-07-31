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Умер известный венгерский гроссмейстер Чом
Источник материала: Партизан
Венгерский шахматист Иштван Чом умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).
"Известный своим легендарным боевым духом и честной игрой, он был иконой венгерских шахмат", - говорится в сообщении,
Чом девять раз выступал на Всемирных шахматных олимпиадах в составе венгерской команды. В 1978 году он стал победителем соревнований.
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Венгерский шахматист Иштван Чом умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).
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