В Беларуси нехватка госуправленцев: виной тому соцнагрузка и плановые показатели









Работа директором с 8.30 до 17.30 за 550 рублей? Серьёзно? / Еврорадио





изучило сайты по поиску работы. Выяснилось, что госуправленцев не хватает во всех областях Беларуси. А как насчёт занятости директоров в других регионах? Еврорадиосайты по поиску работы. Выяснилось, что госуправленцев не хватает во всех областях Беларуси.





Зарплаты предлагают разные. Есть вполне “директорские” заработки: например,в “Витебскоблгазе” заместителю директора по безопасности предлагают 3512,14 рубля, а на такой же должности в “АГАТ-системы управления” — 3326,06 BYN.





А в отделе физической культуры, спорта и туризма Речицкого райисполкома директору специализированной спортивной школы обещают 550 рублей в месяц. Главное требование — наличие физкультурного образования.





— Почему такая маленькая зарплата? Потому что бюджетная организация, — отвечают Еврорадио в Речицком отделе спорта и туризма. — Можно будет получить немного больше. Рабочий график с 8.30 до 17.30. Бывает так, что нужно в выходные выйти. Нам ещё и заместитель по основной деятельности нужен.





Зарплата зависит ещё и от премии, потому что бывают такие ситуации, что нет экономии [средств. — Еврорадио]. Мы вот укажем в объявлении зарплату в тысячу рублей, человек придёт, а мы скажем: где же мы вам её возьмём?





По словам чиновницы, директора в спортивную школу ищут уже давно.





Почему сложилась такая ситуация?





Маленькие зарплаты директорам предлагают далеко не везде, но всё равно постоянно есть вакантные места. Может, дело не в зарплатах?





— Тенденция востребованности директоров госпредприятий не новая, она была всегда, — рассказывает Еврорадио аналитик из белорусского HR-сервиса. — Во-первых, госпредприятие работает в совершенно других условиях. Частная организация работает, платит налоги, не нарушает законодательство, и, в принципе, этого достаточно. Госпредприятие несёт повышенную социальную нагрузку и имеет кучу показателей, которые оно должно выполнять. К тому же, на госпредприятии заработная плата не всегда догоняет уровень зарплат частных организаций, поэтому сложно бывает найти кандидатов.





На госпредприятии повышенная социальная ответственность / Еврорадио

За поиском компетентных управленцев в частные компании по рекрутингу чиновники с предприятий обращаются нечасто.





— Для того, чтобы оплатить нашу услугу, предприятию нужно иметь для этого бюджет и фонды, за которые нужно отчитаться. К тому же, закупка услуг и товаров в этом случае производится на тендерной основе.





Есть ли разница в уровне компетентности топ-менеджера госпредприятия и директора частной компании?





— Они не хуже и не лучше друг друга, просто они очень разные, потому что очень разные экономики, — продолжает аналитик. — Если сейчас всю экономику сделать частной, то резко не будет хватать руководителей частных компаний. Откуда возьмётся столько людей соответствующей компетенции? Как говорится, земля должна их родить, экономика должна их воспитать. На это понадобится несколько лет, но они появятся.





Разговаривая с управленцем госпредприятия — например, в аграрном секторе, — понимаешь, что перед человеком стоят очень непростые задачи. Я бы даже сказал, что мозги у этих людей неплохо соображают. Но они могут не пользоваться каким-то специализированным софтом, скажем, 1С:ERP [комплексная информационная система для управления деятельностью предприятия. — Еврорадио]. Потому что ему нужно отвечать за показатели, там совершенно другая реальность, и директор пытается ей соответствовать.