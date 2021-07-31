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Беларусь завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. И сразу золото!
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Белорусский спортсмен Иван Литвинович выиграл олимпийский турнир по прыжкам на батуте. В финале он получил оценку 61.715.
Серебряную медаль Олимпиады завоевал китайский спортсмен Дун Дун (61.235), бронзу — новозеландец Дилан Шмидт (60.675).
Действующий олимпийский чемпион Владислав Гончаров не попал на пьедестал — он занял четвертое место.
Ивану Литвиновичу месяц назад исполнилось 20 лет. В 2019 году он выигрывал серебро чемпионата мира в Токио по прыжкам на батуте в индивидуальной программе, а также золото в командных соревнованиях. Ранее Литвинович подписал письмо провластных спортсменов.
— Я благодарен своему тренеру. Я просто делал свое дело. Свою победу посвящаю своей бабушке, — прокомментировал победу Иван Литвинович.
После награждения спортсмен рассказал, что удивлен первому месту.
— Рассчитывал на второе-третье, на первом видел китайца Гао Лея. А первые эмоции… Сейчас сложно объяснить. Эмоции захлестнули, когда увидел, что первый, — сказал он.
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Белорусский спортсмен Иван Литвинович выиграл олимпийский турнир по прыжкам на батуте.
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