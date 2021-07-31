Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. И сразу золото! Белорусский спортсмен Иван Литвинович выиграл олимпийский турнир по прыжкам на батуте.

Белорусский спортсменвыиграл олимпийский турнир по прыжкам на батуте. В финале он получил оценку 61.715.Серебряную медаль Олимпиады завоевал китайский спортсмен(61.235), бронзу — новозеландец(60.675).Действующий олимпийский чемпион Владислав Гончаров не попал на пьедестал — он занял четвертое место.Ивану Литвиновичу месяц назад исполнилось 20 лет. В 2019 году он выигрывал серебро чемпионата мира в Токио по прыжкам на батуте в индивидуальной программе, а также золото в командных соревнованиях. Ранее Литвинович подписал письмо провластных спортсменов.— Я благодарен своему тренеру. Я просто делал свое дело. Свою победу посвящаю своей бабушке, — прокомментировал победу Иван Литвинович.После награждения спортсмен рассказал, что удивлен первому месту.— Рассчитывал на второе-третье, на первом видел китайца Гао Лея. А первые эмоции… Сейчас сложно объяснить. Эмоции захлестнули, когда увидел, что первый, — сказал он.