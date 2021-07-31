Журналисты «Настоящего времени» проверили, какие данные получили киберпартизаны

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ДАННЫЕ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА ОКАЗАЛИСЬ В ЗАКРЫТОМ РАЗДЕЛЕ АИС "ПАСПОРТ"

ФОТО: CURRENTTIME.TV

"Если атака подтверждается, то это крупнейший и наиболее успешный взлом [государственных систем] с 2015 года, когда китайские хакеры взломали сервера Управления кадровой службы в США", – комментирует пресс-секретарь хакерской группы "Украинский киберальянс" Андрей Баранович, ранее известный под псевдонимом Шон Таунсенд. В результате упомянутого им взлома злоумышленники получили информацию о миллионах госслужащих США, включая сотрудников спецслужб.



"Украинский киберальянс" – старейшая ныне действующая группа хакеров-активистов на постсоветском пространстве. Она взламывала сайт российского Первого канала, публиковала переписку бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и тестировала на проникновение системы украинских силовиков, критикуя их за халатность. Но даже Баранович удивлен размаху действий белорусских коллег: "Полностью скомпрометированы сотрудники разведки, контрразведки и КГБ, у которых в паспортах стоят особые пометки. И данные получили активисты, партизаны, а не спецслужбы. И теперь люди, на которых держится режим Лукашенко, не будут чувствовать себя в безопасности".

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