ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Смолевичском районе мужчина чистил бассейн и погиб от удара током

31.07.2021 11:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе мужчина чистил бассейн и погиб, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел днем 28 июля в д.Лужки. Женщина обнаружила своего зятя во дворе дома без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, в тот день 38-летний местный житель очищал бассейн с помощью специального пылесоса. Оборудование было подключено с помощью самодельного удлинителя к электросчетчику в доме. Во время работы в розетке удлинителя перегорел провод. Мужчина дотронулся до него, чтобы починить. От поражения электрическим током он скончался на месте происшествия.

Следователем с привлечением работников районного узла электросетей проведен осмотр места происшествия, изъят удлинитель. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено управлению ГКСЭ по Минской области. По факту гибели мужчины Смолевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел днем 28 июля в д.Лужки. Женщина обнаружила своего зятя во дворе дома без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выбыла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзьмітры Строцаў: «Пра прыгажосьць беларускай салідарнасьці хочацца сьведчыць з усіх сіл»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by