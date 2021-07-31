ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Малоритском районе нашли заблудившуюся в лесном массиве женщину

31.07.2021 11:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе нашли потерявшуюся в лесном массиве женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасателям 30 июля в 23.50 стало известно, что в лесу возле д.Мельники потерялась пенсионерка. Как выяснилось, в этот день около 12.00 женщина 1935 года рождения ушла в лес за ягодами и не вернулась. Мобильного телефона при ней не было.

В поисках были задействованы работники МЧС, РОВД, лесничества, поисково-спасательный отряд. Сегодня в 1.11 женщину обнаружили сотрудники РОВД в лесном массиве. В медицинской помощи она не нуждалась.

Спасатели призвали не отправляться в лес в одиночку. "Изучите основные правила ориентирования в лесу, сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились, - рассказали в МЧС. - Надевайте удобную непромокаемую одежду и обувь, а также возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поисках были задействованы работники МЧС, РОВД, лесничества, поисково-спасательный отряд. Сегодня в 1.11 женщину обнаружили сотрудники РОВД в лесном массиве. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дыялёг Лукашэнкі і Пяскова: пераклад на звычайную мову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by