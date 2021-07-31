"В отношении меня и Олега Граблевского изменена мера пресечения и мы из-под ареста вышли под поручительство", - говорится в сообщении.





пишет Смартпресс, что следствие продолжается, но никакой дополнительной информации пока сообщить не может. Дроздовский отметил,Смартпресс, что следствие продолжается, но никакой дополнительной информации пока сообщить не может.





Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси начал проверку в отношении "Офиса по правам людей с инвалидностью" в конце января. В июле стало известно, что организацию ликвидируют.





Напомним, 22 июля президент Александр Лукашенко сообщил, что в стране идет "зачистка" НКО и НГО, и посетовал, что дается она тяжело, так как там "тысячи людей работают с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозг.