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Директор и Юрист "Офиса по правам людей с инвалидностью" отпущены под поручительство

31.07.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники "Офиса по правам людей с инвалидностью" - директор Сергей Дроздовский и юрист Олег Граблевский вышли под поручительство, сообщается в Facebook Дроздовского.

Директор и Юрист "Офиса по правам людей с инвалидностью" отпущены под поручительство
Сергей Дроздовский (слева) и Олег Граблевский
"В отношении меня и Олега Граблевского изменена мера пресечения и мы из-под ареста вышли под поручительство", - говорится в сообщении.

Дроздовский отметил, пишет Смартпресс, что следствие продолжается, но никакой дополнительной информации пока сообщить не может.

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси начал проверку в отношении "Офиса по правам людей с инвалидностью" в конце января. В июле стало известно, что организацию ликвидируют.

Напомним, 22 июля президент Александр Лукашенко сообщил, что в стране идет "зачистка" НКО и НГО, и посетовал, что дается она тяжело, так как там "тысячи людей работают с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозг.
 
 
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Сотрудники "Офиса по правам людей с инвалидностью" - директор Сергей Дроздовский и юрист Олег Граблевский вышли под поручительство, сообщается в Facebook Дроздовского.
 
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