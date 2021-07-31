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Поклониться святыне: в Минск привезли мощи Александра Невского
31.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минск прибыл ковчег с частицей мощей Александра Невского. Его доставили в Беларусь из России. За месяц он побывал в 18 городах. В этом году Русская православная церковь отмечает 800-летие со дня рождения князя, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В честь прибытия мощей верующие совершили торжественный крестный ход. Тысячи человек два часа следовали за святыней по столице.
Святой Александр Невский особо почитается в Белорусской православной церкви. В стране в честь него освящено около 40 храмов. К его роду принадлежит известная белорусская святая Евфросиния Полоцкая.
Ковчег пробудет в Минске до понедельника. Поклониться святыне можно будет в Александро-Невском храме. После на самолете ее доставят в Москву.
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В честь прибытия мощей верующие совершили торжественный крестный ход. Тысячи человек два часа следовали за святыней по столице.
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