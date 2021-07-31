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Поклониться святыне: в Минск привезли мощи Александра Невского

31.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск прибыл ковчег с частицей мощей Александра Невского. Его доставили в Беларусь из России. За месяц он побывал в 18 городах. В этом году Русская православная церковь отмечает 800-летие со дня рождения князя, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В честь прибытия мощей верующие совершили торжественный крестный ход. Тысячи человек два часа следовали за святыней по столице.

«Наш православный народ сохранил веру отцов и дедов. И это помогает нам в жизни, то есть поддерживает нас. Мы едины в вере. Вот сегодня пришло, наверное, несколько тысяч человек», – рассказала верующая Татьяна Полякова.

Святой Александр Невский особо почитается в Белорусской православной церкви. В стране в честь него освящено около 40 храмов. К его роду принадлежит известная белорусская святая Евфросиния Полоцкая.

«Александр Невский канонизирован в лике благоверных князей. Благоверные князья – это люди, которые будучи правителями проявили настоящие христианские качества. Когда мощи таких общепочитаемых святых прибывают в какой-либо город – это всегда очень значимое событие для его верующих жителей», – рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска Иерей Андрей Ломакин.

Ковчег пробудет в Минске до понедельника. Поклониться святыне можно будет в Александро-Невском храме. После на самолете ее доставят в Москву.
Всего святыня побывает в 86 городах России и Беларуси – четыре ковчега с мощами Александра Невского пройдут в общей сложности 25 тысяч километров.



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Теги: Минск
 
 
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В честь прибытия мощей верующие совершили торжественный крестный ход. Тысячи человек два часа следовали за святыней по столице.
 
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