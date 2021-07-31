Как заработать миллиарды на сексе и свиданиях? Истории взлета дейтинговых сервисов

Источник материала: Myfin



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Tinder

Это приложение задало образ и отрыло дорогу для сотен дейтинговых сервисов по всему миру. А его заклинательный принцип перелистывания фото партнерш или партнеров до сих пор вызывает психологическую зависимость у большей части пользователей. Tinder родился 1 сентября 2012 года в Hatch Labs — бизнес-инкубаторе американской корпорации InterActiveCorp. Трое основателей стартапа Джонатан Бадин, Шон Рэд и Джастин Матин с энтузиазмом взялись за дело, которое совсем скоро превратит их в миллиардеров, а также создаст крупный скандал.

Как рассказывал Шон Рэд в интервью Business Insider идея создания приложения для знакомств пришла ему в голову из-за того, что он сам был очень стеснительный и боялся знакомиться с девушками. Один из сооснователей, Джастин Матин, для привлечения первых пользователей просто собрал телефоны у всех членов команды и разослал по их контактам приглашения с просьбой установить Tinder. Примечательно, что конверсия, несмотря на скепсис команды, составила около 80%.

Основатели Tinder: Джонатан Бадин, Шон Рэд и Джастин Матин. Фото: Forbes

Первые пользователи — студенты

Следующим шагом стало привлечение молодой аудитории из университетов. Основатели сутками посещали кампусы, столовые и общежития учебных заведений, где громко, чтобы слышали окружающие, обсуждали, какое крутое приложение для знакомств они нашли.

Это принесло свои плоды. После того как студенты ушли на зимние каникулы и разъехались по своим городам — они рассказали о приложении друзьям и знакомым и Tinder получил резкий рост базы пользователей. В начале января 2013-го она насчитывала 20 тыс человек, а уже в конце месяца — 500 тыс. Далее сработало сарафанное радио и аудитория росла уже миллионными темпами. Сейчас у Tinder около 60 млн активных пользователей.

Фото: Forbes

Секрет успеха приложения кроется в простоте: пользователи видят только фото и краткое описание кандидата на знакомство, но знают, что человек сам уже готово к знакомству. А дальше нужно всего лишь смахнуть фото вправо (для согласия) или влево (чтобы отказать). Эта механика станет базовой для сотен подобных дейтинговых приложений.

Скандал и увольнения

Как это часто бывает с быстро растущими стартапами, не все основатели справились с напряжением. В июле 2014 бывшая девушка Джастина Матина, которая работала директором по маркетингу в Tinder, Уитни Волф, подала иск о сексуальных домогательствах. По ее словам Джастин Матин называл ее «шлюхой», «охотницей за деньгами» и заваливал сообщениями с оскорблениями и угрозами. Также Уитни считала, что компания Match Group (принадлежит InterActiveCorp), которая владеет Tinder, незаконно лишила ее статуса соосновательницы проекта.

Шон Рэд, быший CEO Tinder

Из-за разразившегося скандала Джастин Матин вынужден был покинуть компанию, а его лучший друг, Шон Рэд, вскоре по настоянию совета директоров ушел с поста CEO Tinder. Иск закончился мировым соглашением, в котором, как писал Forbes , фигурировала сумма около $1 млн. Но в этой истории возникло и более серьезное последствие Уитни Волф создала конкурента Tinder. Однако об этом чуть позже.

Миллиарды

Сколько стоит Tinder точно неизвестно, так как компания-владелец Match Group торгует на бирже только своими акциями. Однако речь идет о нескольких миллиардах: в 2014 эксперты оценивали приложение в сумму от $1,5 до 5,5 млрд. В 2020-м годовая выручка Match Group составила $547 млн, а чистая прибыль $132 млн. Около 60% всех доходов компании приносит именно Tinder.

Bumble



Уитни Вулф Херд после скандальной истории и мирового соглашения с Tinder, решила создать собственное приложение для знакомств, но с упором на женскую аудиторию. Как объясняет сама Уитни, в 2014 после всех скандалов и угроз «я была сломлена». Чтобы пережить травму, Херд начала работать над социальной сетью для женщин под названием Merci, которая должна была фокусироваться на положительных материалах. «Никаких комплиментов по поводу внешности, — рассказывает предпринимательница. — Только комплименты по поводу того, что люди из себя представляют».

Уитни Вульф Херд Фото DR

Однако фокус предпринимательницы сместился обратно в сторону дейтинговых приложений после встречи с еще одним пионером рынка онлайн-знакомств — создателем Badoo, Андреем Андреевым. После нескольких обсуждений нового проекта, Уитни принимает предложение Андреева: он инвестирует около $10 млн в запуск маркетинговой кампании, подпишется на дополнительные вложения, необходимые на поддержку роста, и получит 79% компании. Она будет фаундером, CEO и владельцем 20% акций, со всей присущей этим титулам автономией и доступом к инфраструктуре Badoo и ноу-хау Андреева.

Секретный соус

В один из вечеров Херд придумала рецепт «секретного соуса» Bumble. «Я представляла сценарий, в котором у парня не было моего номера, но у меня был его, — вспоминает она свой рассказ Андрееву. — Что, если женщины будут делать первый шаг, отправлять первое сообщение? А если они этого не сделают, то совпадение профилей исчезнет через 24 часа, как в сказке про Золушку — с тыквой и каретой? Что, если мы можем «зашить» эту идею в продукт?» В этот момент у приложения появилась своя узнаваемая фишка.

Приложение запустили в декабре 2014 года и в первый же месяц его установило более 100 000 пользователей. К 2020-му году Bumble обогнало Tinder по числу активных пользователей почти в 2 раза: 100 млн против 57 млн у главного конкурента. Правда число пользователей, которые платят, оставалось большим у Tinder — 6,6 млн против 1,1 млн.



Выход на IPO

В феврале 2021 Bumble становится публичной компанией и выходит с акциями на рынок, превращаясь в единорога — компанию, стоимостью более $1 млрд. Сейчас капитализация Bumble превышает $15 млрд.

Badoo

Андрей Андереев — создатель самого популярного сервиса знакомств Badoo с аудиторией в 400 млн пользователей по всему миру — выходец из России и настоящий серийный предприниматель. Свой первый бизнес Андреев запустил еще в 1995 году. Это был интернет-магазин компьютеров и комплектующих под названием «Вирус». Спустя 2 года, бизнесмен продает интернет-магазин, а на вырученные деньги создает в 1999-м SpyLog — систему сбора статистики и веб-аналитики. Она анализировала поведение пользователей и продавала веба-аналитику маркетинговым и рекламным агентствам.

Андрей Андреев. Фото: TJournal

Компанию бизнесмен покинул в 2002, чтобы создать известнейший в России сервис «Бегун» — систему контекстной рекламы с оплатой за клик, аукционом и ставками по ключевым словам. Компания очень быстро вышла на приличные обороты в $150 тыс. в месяц. И уже в конце 2003-го предприниматель продает 80% «Бегуна» холдингу «Финам» за $900 тыс. Интересно, что в 2008 году Google пытался купить «Бегун» за $140 млн, но ФАС заблокировала сделку.

Выход на зарубежный рынок

В том же 2003-м вместе с коллегой из холдинга «Финам» Андреев создает свое первый сервис знакомств с монетизацией через смс — Mamba. Всего спустя год у сайта был миллион активных пользователей. В 2005 году «Финам» выкупает 90% Mamba за $20 млн. После продажи Mamba Андрей Андреев начинает работу над сервисом Badoo, где основной целью стал выход на зарубежный рынок.

Учитывая популярность и высокий потенциал социальных сетей, Андреев создает свой проект максимально похожим на социальную сеть. Всего за пару лет концепция подтверждается и Badoo вырастает с 12 млн пользователей в 2007 до 214 млн в 2014-м. Ежегодный оборот компании превышает $150 млн.

Веб-версия Badoo в 2007

Идея выхода на рынок США не покидала Андреева с момента запуска дейтингового сервиса. Он внимательно следит за рынком и при первой возможности покупает приложение Hot or Not, где пользователи могли оценить фото друг друга по 10-бальной шкале. Опробовав на американском рынке несколько интересных решений с двумя кнопками в приложении и системой мэтчинга, Андреев внедряет их в сервис Badoo.

Запуск новых приложений и продажа

После успешного запуска в США, Андреев помогает Уитни Волф с созданием Bumble. Тогда же он пробует новые ниши, запуская три сверхуспешных приложения для знакомств:

Huggle — поиск знакомств на основе посещённых заведений;

Chappy — сервис гей-знакомст в для краткосрочных и долгосрочных отношений;

Lumen — мобильный сервис для знакомств людей старше 50 лет.

Все они создавались на базе платформы Badoo с единой системой монетизации. В июне 2019 года предприниматель объявил о создании холдинга MagicLab — компании, которая объединила Badoo, Bumble, Chappy и Lumen с общей пользовательской базой более 500 млн человек.

А 8 ноября 2019 года инвестгруппа Blackstone Group объявила о покупке MagicLab за $3 млрд. Эксперты оценивают долю Андреева в $2,2 млрд.

Здесь тоже не обошлось без скандала. В 2019 году Forbes опубликовал большое расследование о Badoo и Андрее Андрееве. Компания описывалась в нем как крайне токсичная. Бывшие сотрудницы вспоминали, что постоянно сталкивались с хамством и домогательствами, а если перечили руководству, могли услышать и нецензурную брань. Корпоративная культура подразумевала совместные просмотры порновидео на рабочем месте и вечеринки для сотрудников с наркотиками и секс-работницами.

В рамках сделки Уитни Вулф Херд стала генеральным директором Magic Lab, заменив Андрея Андреева, который ушел из компании.