Фотофакт. Тихановская встретилась с белорусами из Кремниевой долины и айтишниками, живущими в Калифорнии

Источник материала: Салiдарнасць

На встречах обсудили, как они могут помогать тем, кто в Беларуси, а также реформы для будущего возвращения релоцированных компаний домой.





Участниками встреч были венчурные инвесторы, топ-менеджеры компаний, профессора из Долины и белорусы, которые живут в Калифорнии и работают в IT.





Айтишники готовы помогать Беларуси разными способами, в том числе, открывать программы менторства людей в Беларуси, которые хотят найти работу в IT, и регулярно отправлять пожертвования проектам и людям, которые на передовой в Беларуси.