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Смертельное ДТП в Новогрудском районе: легковушка влетела под фуру

31.07.2021 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 53-м километре дороги Барановичи — Новогрудок — Ивье.

Смертельное ДТП в Новогрудском районе: легковушка влетела под фуру
Фото ГАИ Гродненской области

Как сообщили в региональной ГАИ, 31-летний водитель «Рено» не справился с управлением, вылетел на встречку и попал под фуру «ДАФ».

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

 

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 53-м километре дороги Барановичи — Новогрудок — Ивье.
 
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