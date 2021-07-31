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Смертельное ДТП в Новогрудском районе: легковушка влетела под фуру
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 53-м километре дороги Барановичи — Новогрудок — Ивье.
Как сообщили в региональной ГАИ, 31-летний водитель «Рено» не справился с управлением, вылетел на встречку и попал под фуру «ДАФ».
Водитель от полученных травм скончался на месте аварии.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 53-м километре дороги Барановичи — Новогрудок — Ивье.
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