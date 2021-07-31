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В Гродно автомобиль насмерть сбил подростка

31.07.2021 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подросток погиб под колесами авто. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

30 июля около 22.40 в микрорайоне Ольшанка 24-летний местный житель на автомобиле "Мерседес" сбил 15-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм юноша скончался на месте. По предварительной информации, компания подростков решила сократить путь и пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Следователи возбудили уголовное дело.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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От полученных травм юноша скончался на месте. По предварительной информации, компания подростков решила сократить путь и пересечь проезжую часть в неположенном...
 
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