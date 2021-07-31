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Нигерийские легкоатлеты устроили акцию протеста в олимпийской деревне Токио-2020. Они не выступят на Играх из-за ошибки чиновников

31.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десятерых легкоатлетов из Нигерии, которые уже приехали на Олимпиаду, отстранили от соревнований, так как они не прошли необходимый внесоревновательный допинг-контроль перед Играми.



Все легкоатлеты, претендующие на участие в Токио-2020, должны были сдать минимум три внесоревновательных теста перед турниром. Федерация легкой атлетики Нигерии брала тесты у своих спортсменов, тренирующихся в США (их было всего 10), но, как выяснилось позже, эти тесты были взяты с нарушениями правил WADA, пишет Трибуна, так что их признали недействительными.

Когда спортсменов отстранили, Федерация выпустила заявление, в котором говорится, что эти атлеты «являлись запасными или вовсе студентами».

Отстраненные спортсмены вышли на акцию протеста в олимпийской деревне с плакатами, на которых, в частности, было написано «мы не запасные, а потенциальные призеры».

Среди отстраненных – несколько рекордсменов Африки и медалисты различных турниров.

«В мое 25-летие я узнала, что не могу выступать на Олимпиаде в Токио из-за халатности федерации, которую я должна была представлять на соревнованиях. Я даже объяснить сейчас не могу, насколько сильно разбито мое сердце. Мне кажется, что это какой-то ночной кошмар.

Я думаю обо всех часах тренировок, обо всех моментах, когда мое тело сводило от боли, но я напоминала себе: «Это того стоит», просто чтобы продолжать идти вперед, жертвуя временем с близкими ... И все, что теперь у меня осталось, – это чувство разочарования», – рассказала рекордсменка Африки в метании молота Аннетт Эчикунвоке.
 
 
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Десятерых легкоатлетов из Нигерии, которые уже приехали на Олимпиаду, отстранили от соревнований, так как они не прошли необходимый внесоревновательный...
 
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