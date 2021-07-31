Кто помогает нелегальным мигрантам из Беларуси, которые едут в Литву? Расследование

Источник материала: Салiдарнасць

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе.





Мигранты в центре размещения в литовском городе Капчяместис. 18 июля 2021 года. Фото Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Весной в Литве начался миграционный кризис. В страну сотнями приезжают жители стран Ближнего Востока и Африки, и все — через Беларусь. По сравнению с прошлым годом поток нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу вырос в 39 раз.

Литва уже обвинила Беларусь в пособничестве нелегалам, ужесточила правила пребывания для них и начала возводить на границе забор из колючей проволоки.

Несколько СМИ — литовские 15min и LRT, а также белорусский Reform.by и «Медиазона Беларусь» — рассказали, как мигранты попадают в Литву, сколько за это платят и от кого получают помощь. «Медуза» пересказывает эти расследования.

Для начала — о ситуации с миграцией в Литве в целом

Летом 2020 года Литва наряду с другими странами Евросоюза не признала результаты выборов президента Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Вильнюс ввел санкции против Лукашенко и дал убежище его сопернице на выборах, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. В Литву перебрались и многие белорусы, которые покинули страну по политическим мотивам после выборов.

Весной 2021 года, на фоне ухудшения отношений с Беларусью, Литва заявила о растущем потоке нелегальных мигрантов, проникающих в страну через белорусско-литовскую границу. За весь 2020 год в Литве задержали 81 такого мигранта.

К началу апреля 2021-го их было уже 90, а к началу июля — 800. На 28 июля были задержаны 3145 человек, пытавшихся нелегально попасть в Литву через Беларусь. Скольким мигрантам удалось пересечь границу — неизвестно.

Из-за миграционного кризиса Литва объявила режим экстремальной ситуации, запросила помощь европейского агентства по охране внешних границ Frontex и решила построить дополнительный барьер на границе с Беларусью (протяженность этой границы — 679 километров). Литовцы уже начали возводить забор с колючей проволокой, но проволоки не хватило. Помочь с ней вызвались Эстония и Украина.

Вот что об этом говорят Литва и Беларусь

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока нелегальных мигрантов. Власти Беларуси специально отправляют иностранцев к литовской границе через одно из государственных туристических агентств, утверждал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. А министр внутренних дел Агне Билотайте назвала рост нелегальной миграции «элементом гибридной войны».

Минск отвергает обвинения в пособничестве нелегальным мигрантам и уверяет, что — как и раньше — делает все для их задержания. А рост миграции связан с пандемией и обострением экономических проблем в странах Ближнего Востока и Африки, утверждал глава постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

Но риторика Лукашенко отличается от риторики чиновников. Он открыто говорит, что белорусские власти не мешают нелегальному переходу литовской границы — и тоже объясняет это гибридной войной. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он в мае, после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

— Сегодня они [страны Запада] взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде? — добавил Лукашенко в июне, незадолго до введения секторальных санкций ЕС против Беларуси.

В ответ на санкции Беларусь приостановила соглашение о реадмиссии с ЕС. Теперь мигрантов из третьих стран, которые прибыли в Литву через Беларусь, нельзя высылать на белорусскую территорию. Депортировать их можно только в страну их гражданства. В случае с мигрантами, которых сейчас массово задерживают в Литве, это чаще всего Ирак, Турция, Сирия и страны Африки.

Как мигранты попадают в Беларусь и сколько это стоит

Большая часть мигрантов, которых задерживают на белорусско-литовской границе — это граждане Ирака курдской национальности. Из Ирака в Беларусь они чаще всего попадают самолетами, как туристы.

Прямые авиарейсы между Багдадом и Минском открылись в 2017 году. А в мае 2021-го их число выросло с двух до четырех в неделю: летать в Беларусь стала не только Iraqi Airways, но и Fly Baghdad (каждая из них может перевезти одним рейсом от 200 до 300 человек).

Житель Ирака Амин (имя изменено) рассказал Reform.by, что слова Лукашенко о том, что Беларусь перестанет препятствовать беженцам, стремящимся в ЕС, несколько дней подряд показывали по иракскому телевидению. Про Беларусь чаще стали рассказывать и другие иракские СМИ, которые следят за темой миграции. Кроме того, посты про возможность перебраться из Беларуси в Литву стали появляться в закрытых группах, посвященных миграции.

Многие иракцы мечтают уехать из страны, поэтому они поспешили воспользоваться возможностью и купили туры в Беларусь, заявил Амин, объясняя, как жителям Ирака удалось так быстро узнать об изменении политики Минска.

Как пишет 15min, сейчас путь в ЕС через Беларусь в Ираке считается самым быстрым и безопасным. Контрабандисты за перевод через белорусско-литовскую границу требуют, по разным данным, от пяти до 15 тысяч долларов (впрочем, встречаются предложения и за 85 тысяч долларов).

Для сравнения: нелегальный въезд в Европу с пересечением Эгейского моря стоит восемь-девять тысяч евро, с пересечением границы на Балканах — восемь тысяч евро, с пересечением Средиземного моря — три-пять тысячи евро.

По словам контрабандистов, такие «пакетные туры» включают в себя оформление белорусской туристической визы, перелет из Ирака в Беларусь, несколько дней проживания в минской гостинице и даже экскурсии. А также проезд до белорусско-литовской границы и последующую перевозку из Литвы в Германию — именно туда стремится попасть большинство мигрантов. Как выяснили журналисты, в Беларуси нелегалов обычно возят местные жители, в Литве и других европейских странах — литовцы, а также выходцы из Украины, Грузии, Таджикистана и других стран, давно живущие в ЕС.





Микроавтобус и его пассажиры у гостиницы «Юбилейная» в Минске. Фото Медиазона Беларусь

Некоторые решаются приехать в Европу и перейти белорусско-литовскую границу самостоятельно. Это труднее и опаснее, но дешевле.

Обычный тур из Ирака в Беларусь, по данным Reform.by, стоит 500-1500 долларов (издание отмечает, что в последние месяцы такие туры заметно подешевели, а спрос на них вырос).

— Интересно, что облегчение визового режима Беларуси с Ираком, благодаря которому визы на срок до 15 дней выдаются почти автоматически, произошло всего три-четыре месяца назад, — заявила в интервью белорусской редакции «Радио Свобода» руководитель бюро расследований LRT Индре Макарайтите.

Тур включает в себя авиабилеты, визу, страховку и проживание в отеле. Приезжая в Минск, иностранцы какое-то время проводят в гостинице и ищут способ добраться до литовской границы.

Одни доезжают на такси (100-300 долларов), другие выбирают автобус (10-25 долларов). Затем они — обычно небольшими группами — пересекают границу, перелезая через проволочное ограждение. Места для перехода либо ищут сами, либо их подсказывает проводник (200-2000 долларов).

Оказавшись в Литве, мигранты ищут трансфер в Германию. Перевозчики могут забрать их от самой границы, но это случается редко — обычно мигранты уезжают из приграничных городов или Вильнюса, куда приходят пешком. Стоит перевозка 500-1500 долларов на человека. Но некоторые пытаются доехать из Вильнюса в Берлин и обычным рейсовым автобусом, билет на который стоит 60-70 долларов.

Группа мигрантов перешла границу из Беларуси в Литву. Видео: REFORM BY

Существуют телеграм- и ютьюб-каналы, где дают советы, как попасть из Беларуси в Литву (некоторые видео собирают по 10 тысяч просмотров). Там публикуют, например, контакты проводников и подходящие места для перехода границы, советуют, как одеваться (аккуратно и чисто) и что брать с собой (минимум вещей).

В некоторых группах предлагают изготовление поддельных документов, в том числе литовских паспортов. Это стоит 2400 долларов.

Беларусь получает деньги с жителей Ирака, не вернувшихся на родину

Белорусская версия «Медиазоны» и LRT в совместном расследовании писали, что иракские турфирмы берут с клиентов залог в три тысячи долларов в качестве гарантии возвращения назад. Если человек не возвращается, турфирма выплачивает этот залог Беларуси в виде «штрафа».

Reform.by частично подтвердил эту информацию. Житель Ирака Замир, администратор одной из групп для мигрантов в соцсетях, заявил, что в некоторых (но не во всех) турфирмах Ирака действительно просят залог, но его размер может быть разным — и три тысячи долларов, и 1400 долларов. По словам Замира, иногда залог оплачивает сам турист при покупке тура, а иногда эти деньги взимают с его семьи, если он не вернулся на родину.

Глава бюро расследований LRT Индре Макарайтите сказала белорусской редакции «Радио Свобода», что Беларусь получает деньги за не вернувшегося туриста через белорусское консульство в Багдаде.

— Мы подсчитали, что раз в Литве уже почти 900 нелегальных мигрантов из Ирака, то белорусский режим получил от этой схемы как минимум два миллиона евро, — сказала она.

А белорусские пограничники игнорируют нелегальных мигрантов

Reform.by анонимно поговорило с двумя белорусскими пограничниками. Оба рассказали о неофициальных указаниях закрывать глаза на нелегалов, пытающихся добраться до Литвы.

По словам одного из источников издания, раньше за задержание таких людей сотрудников пограничной службы премировали, а теперь — перестали. Кроме того, с самими нелегалами раньше обходились строже: на них составляли административный протокол и помещали в спецприемники до депортации. Теперь их просто отпускают. Собеседник Reform.by утверждает, что пограничникам это не нравится.

С недавнего времени начальство дает указание, чтобы пограничники планировали наряды определенным образом. Это значит таким образом, чтобы были своеобразные окна, через которые могут пройти нелегалы.

От начальства нет прямых указаний, но когда, например, начальнику говоришь, что не прикрыт правый фланг на приграничной зоне, он отвечает, мол, ничего страшного, и не предпринимает никаких мер. <…> Видно, что контрабанда и нелегальная миграция поставлены на поток. <…> В результате всего этого сейчас идет большой отток кадров, много людей не продлевают контракты.

Другой источник Reform.by подтвердил слова коллеги.

От начальства был приказ в устной форме — закрывать глаза на нелегальных мигрантов, задерживать только в тех случаях, когда они совсем наглеют и пытаются пройти чуть ли не через КПП. Обычным пограничникам, конечно, такое не нравится, и люди все-таки стараются задерживать нарушителей. <…> Кстати, сейчас вместо пограничников на охрану и патрулирование границы ставят [cпецназ пограничных войск], и вполне возможно, что сами спецназовцы показывают мигрантам, куда идти.

15min со ссылкой на слова мигрантов отмечает, что на границе с Польшей ситуация другая — там белорусские пограничники, как и раньше, задерживают нелегалов.

Кроме того, отмечает издание, раньше КГБ контролировал пребывание иракских туристов в Беларуси. Спецслужба получала их списки и следила за передвижениями. Сейчас, по словам собеседника издания, такой практики нет.

При этом некоторые белорусские турагентства (в частности, государственное агентство «ЦентрКурорт») собирают паспорта прибывающих иракцев. Впрочем, побегу это едва ли помешает: некоторые мигранты специально рвут паспорта перед переходом границы, считая, что без документов у них будет больше шансов получить убежище.

Несмотря на свидетельства того, что белорусские власти как минимум не препятствуют нелегальным мигрантам пробираться в Литву, Reform.by сообщил, что не нашел «видимых следов организации нелегальных миграционных потоков кем-то из Беларуси».

В качестве одного из доказательств этой версии издание привело диалог с иракским мигрантом Амином, который приехал в Беларусь с друзьями, чтобы самостоятельно попасть в Литву. Находясь в Минске, Амин сбросил журналисту Reform.by фотографию табло с расписанием городских автобусов и спросил: «А какие из них идут на границу?».

Литва ужесточает правила для мигрантов

В конце июля власти Литвы приняли закон, который ограничивает права нелегальных мигрантов. Он сокращает срок рассмотрения прошений об убежище и лишает просителей права подать апелляцию на решение суда первой инстанции.

Правозащитники заявили, что этот закон нарушает права человека. Президент Литвы Гитанас Науседа согласился, добавив, что, по его оценке, закон — «дырявый».

— Однако сейчас опаснее было бы иметь дырявую политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью, — отметил он, попросив литовский Сейм исправить недостатки закона в ближайшее время.

Дело в том, что Литва обязана размещать на своей территории нелегальных мигрантов, которые попали в Евросоюз через ее территорию и подали прошения об убежище. Также власти страны должны обеспечивать мигрантов жильем и едой.

В случае отказа в убежище Литва обязана депортировать мигрантов в страны, из которых они приехали. А высылка в государства Ближнего Востока и Африки — это длинная и трудная процедура, объясняла «Радио Свобода» глава бюро расследований LRT Индре Макарайтите.

В результате в Литве уже не хватает мест для мигрантов, задержанных после перехода белорусско-литовской границы. Их расселили в пустующие дома отдыха, на турбазы и в школы.

Также для них стали возводить палаточные городки. Литовские власти говорят, что мигранты уже сбегали из палаточного лагеря в городе Пабраде. В центре размещения в городе Игналина начались конфликты между мигрантами и администрацией (по словам мэра Игналины, мигранты отказались от еды и требовали вернуть им мобильные телефоны). А в Девянишкес жители вышли на протесты против расселения мигрантов в одном из городских зданий.

Видео курда Рауфа из лагеря для беженцев в Пабраде. Видео: REFORM BY

Сами мигранты жалуются на ограничение свободы, плохие жилищные условия и нехватку медицинской помощи в местах расселения.

— Все люди, задержанные в этом здании, страдают психологически, — сказал «Медиазоне» Риан из Ирака.

По его словам, среди мигрантов уже были попытки суицида (о таких попытках также пишет Reform.by). Еще один гражданин Ирака Элиас добавил: «Я уже бежал, чтобы не быть в Ираке, который как тюрьма, а здесь — то же самое».