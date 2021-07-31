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Каникулы с пользой: более 2000 молодых людей работают в студенческих отрядах в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Способ активно и с пользой провести каникулы выбрали более двух тысяч молодых людей в Могилевской области – этим летом они работают в студенческих отрядах.
Строители, вожатые, медики, аграрии – выбор на любой вкус. И отличная возможность прокачать теоретические навыки на практике. При этом еще и заработать. Так, учащиеся Бобруйского строительного колледжа помогают благоустраивать территорию будущей школы в новом микрорайоне. Ровняют площадку, укладывают тротуарную плитку.
Студотряды – самое популярное трудовое движение в стране. Начиная с 2003 года оно объединило почти миллион белорусских студентов. Только этим летом для ребят организовано 40 тысяч рабочих мест. Такое временное трудоустройство – интерес не только материальный. Здесь и новые знакомства, и полезный труд.
Фото: Pixabay
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Способ активно и с пользой провести каникулы выбрали более двух тысяч молодых людей в Могилевской области – этим летом они работают в студенческих отрядах. ...
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