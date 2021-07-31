Каникулы с пользой: более 2000 молодых людей работают в студенческих отрядах в Могилевской области

Источник материала: ОНТ

Способ активно и с пользой провести каникулы выбрали более двух тысяч молодых людей в Могилевской области – этим летом они работают в студенческих отрядах.

Строители, вожатые, медики, аграрии – выбор на любой вкус. И отличная возможность прокачать теоретические навыки на практике. При этом еще и заработать. Так, учащиеся Бобруйского строительного колледжа помогают благоустраивать территорию будущей школы в новом микрорайоне. Ровняют площадку, укладывают тротуарную плитку.

Константин Лавринович: «Мы работаем вторую неделю. Изначально, придя сюда, мы ничего не умели. Но хорошие бригадиры, мастер, нам помогли. Обучили такому делу, как укладка плитки. За 2 недели обучили такому труду».

Александра Зорина, второй секретарь Бобруйской городской организации БРСМ: «Школа строится в новом микрорайоне. Здесь много современных домов. Много многодетных семей. Построили недавно садик новый. И школа к 1 сентября, надеемся, откроет свои двери. И наши ребята, студенческий отряд, вносят свой вклад в строительство такого объекта».

Студотряды – самое популярное трудовое движение в стране. Начиная с 2003 года оно объединило почти миллион белорусских студентов. Только этим летом для ребят организовано 40 тысяч рабочих мест. Такое временное трудоустройство – интерес не только материальный. Здесь и новые знакомства, и полезный труд.

Фото: Pixabay

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