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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары

31.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары

В воскресенье 1 августа в Беларуси из-за жары объявлен желтый уровень опасности. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

1 августа ожидается переменная облачность. На большей части территории страны ночью, а местами и днем, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Прогнозируется слабый до умеренного ветер переменных направлений, порывистый при грозах.

Минимальная температура воздуха ночью – от +14 до +20 градусов, максимальная днем – от +24 до +30, по юго-востоку Беларуси – до +32 градусов.

Фото: Pixabay

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В воскресенье 1 августа в Беларуси из-за жары объявлен желтый уровень опасности. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по...
 
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