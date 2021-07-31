Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио.

Глава государства отметил, что награда Литвиновича стала особенной – первой для белорусов на Играх в Токио.

Александр Лукашенко: «Дорогой Иван! Поздравляю с завоеванием золота Олимпийских игр. Эта награда – особенная, первая для белорусской команды в Токио. В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что сегодня тебе нет равных».

Также Президент поздравил тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой.

Александр Лукашенко: «Поздравляю также с этим триумфом тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. Вашими победами гордятся белорусы».

«От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений», – заключил белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА

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