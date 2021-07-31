ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио

31.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио.

Глава государства отметил, что награда Литвиновича стала особенной – первой для белорусов на Играх в Токио.

Александр Лукашенко: «Дорогой Иван! Поздравляю с завоеванием золота Олимпийских игр. Эта награда – особенная, первая для белорусской команды в Токио. В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что сегодня тебе нет равных».

Также Президент поздравил тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой.

Александр Лукашенко: «Поздравляю также с этим триумфом тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. Вашими победами гордятся белорусы».

«От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений», – заключил белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. Глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно «Мерседес» насмерть сбил подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by