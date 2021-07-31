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Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио.
Глава государства отметил, что награда Литвиновича стала особенной – первой для белорусов на Играх в Токио.
Также Президент поздравил тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой.
«От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений», – заключил белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. Глава...
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