Уборочная в Беларуси не снижает темпа

Источник материала: ОНТ

Необходимо ускориться с уборкой урожая – об этом накануне говорил Президент на встрече с активом местной вертикали. И темп взят неплохой.

Вес общереспубликанского каравая уже перевалил за 2,5 миллиона тонн. Убраны почти 40% площадей. Погода пока позволяет работать с максимальным результатом. Более того, упрощает подготовку к хранению. Особенность этой уборочной – низкая влажность хлебов. Остается только очистить зерно и отправить на хранение.

Геннадий Ермаков, директор сельхозпредприятия «Езерский»: «С поля зерно поступает влажностью 12%. В этом году мы газ не включали. Что позволяет нам экономить очень большие деньги. А Госзаказ – 3800 тонн зерна – мы уже выполнили больше, чем наполовину».

Более полутысячи молодежных экипажей заняты на уборке хлеба. Еще почти 400 молодых водителей на грузовиках доставляют зерно. Тысячи школьников также не остаются в стороне и оказывают взрослым посильную помощь в уборке.

Фото: Pixabay

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