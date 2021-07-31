Методы противодействия беспилотникам отработали специалисты ВВС и войск ПВО Беларуси

Источник материала: ОНТ

Новые технологии на вооружении белорусской армии. В Минске специалисты Военно-воздушных сил и войск ПВО подвели итоги исследовательского учения по противодействию беспилотной авиации.

Опробованы различные способы борьбы с дронами, в том числе, с применением самых современных образцов оружия. Часть этих наработок будет использована в дальнейшей подготовке белорусских войск противовоздушной обороны.

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил: «В Вооруженных Силах Республики Беларусь выстроена четкая программа развития как своей беспилотной авиации, так и сейчас разрабатываем систему борьбы с беспилотной авиацией противника».

В современной войне стремительно возрастает роль всех видов вооружений, используемых дистанционно, без непосредственного участия людей. Это подтвердил прошлогодний конфликт в Нагорном Карабахе, где 40% урона стороны нанесли друг другу именно беспилотниками.

Фото: БЕЛТА

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