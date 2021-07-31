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Для чего на самом деле предназначен шкаф под духовкой?

31.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для чего на самом деле предназначен шкаф под духовкой?

Многие из людей, пользующиеся духовкой знают, что под ней есть нижний шкаф. Он присутствует практически на каждой модели, однако каково его предназначение, знает далеко не каждый. Чаще всего в нем хранят различные противни, крышки и иную кухонную утварь.

Горячие блюда


Фото: kurer-sreda.ru

Удивительно, что многие не знают о предназначении шкафчика. Его задача состоит в том, чтобы согревать уже приготовленную пищу, не давая ей остывать. Если отправить готовую еду в этот ящик, то длительное время она будет сохранять тепло, что сделает блюдо вкуснее при подаче. 

Если вы храните кухонные предметы в этом месте, то при следующем разогреве плиты вы сможете заметить, что они остаются теплыми.

Некоторые блюда того требуют


Фото: delo-vcusa.ru

Заметьте, что существуют такие блюда, которые в обязательном порядке необходимо поддерживать в теплом состоянии длительное время. Причем речь идет не о том, что подобное блюдо может испортиться, а о том, что оно потеряет свои вкусовые особенности. 

Хороший пример в подобной ситуации – горячие салаты. 

Также яркий пример: вы домохозяйка, которая приготовила суп. Дети уже отведали это произведение кулинарного искусства, но вот муж еще не вернулся с работы. Что делать в таком случае? Можно узнать за несколько минут до прихода мужа о том, когда он появится, после чего отправить блюдо на разогрев в духовку. Но есть и вариант проще. Отправить приготовленный шедевр можно в шкафчик, где он сохранит свое свежее состояние.


Фото: vplate.ru

Еще данный отсек отлично подходит в тех случаях, если необходимо разогреть хлеб. В подогретом состоянии выпечка гораздо вкуснее и ароматнее.


Фото: sedelice.ru

Ироничен тот факт, что при покупке плиты можно посмотреть инструкцию, в которой все написано для пользователей. И в этой инструкции указывается, с какой именно целью был придуман данный отсек. Так что отказывайтесь от хранения в этом месте различных предметов, среди которых есть тряпки и бумага. Они могут воспламениться, что принесет массу проблем в дальнейшем. 

 

Фото обложки exo-ykt.ru

По материалам сайта domosedy.com

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Многие из людей, пользующиеся духовкой знают, что под ней есть нижний шкаф. Он присутствует практически на каждой модели, однако каково его предназначение, знает...
 
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