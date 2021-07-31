Для чего на самом деле предназначен шкаф под духовкой?

Источник материала: ОНТ

Многие из людей, пользующиеся духовкой знают, что под ней есть нижний шкаф. Он присутствует практически на каждой модели, однако каково его предназначение, знает далеко не каждый. Чаще всего в нем хранят различные противни, крышки и иную кухонную утварь.

Горячие блюда



Фото: kurer-sreda.ru

Удивительно, что многие не знают о предназначении шкафчика. Его задача состоит в том, чтобы согревать уже приготовленную пищу, не давая ей остывать. Если отправить готовую еду в этот ящик, то длительное время она будет сохранять тепло, что сделает блюдо вкуснее при подаче.

Если вы храните кухонные предметы в этом месте, то при следующем разогреве плиты вы сможете заметить, что они остаются теплыми.

Некоторые блюда того требуют



Фото: delo-vcusa.ru

Заметьте, что существуют такие блюда, которые в обязательном порядке необходимо поддерживать в теплом состоянии длительное время. Причем речь идет не о том, что подобное блюдо может испортиться, а о том, что оно потеряет свои вкусовые особенности.

Хороший пример в подобной ситуации – горячие салаты.

Также яркий пример: вы домохозяйка, которая приготовила суп. Дети уже отведали это произведение кулинарного искусства, но вот муж еще не вернулся с работы. Что делать в таком случае? Можно узнать за несколько минут до прихода мужа о том, когда он появится, после чего отправить блюдо на разогрев в духовку. Но есть и вариант проще. Отправить приготовленный шедевр можно в шкафчик, где он сохранит свое свежее состояние.



Фото: vplate.ru

Еще данный отсек отлично подходит в тех случаях, если необходимо разогреть хлеб. В подогретом состоянии выпечка гораздо вкуснее и ароматнее.



Фото: sedelice.ru

Ироничен тот факт, что при покупке плиты можно посмотреть инструкцию, в которой все написано для пользователей. И в этой инструкции указывается, с какой именно целью был придуман данный отсек. Так что отказывайтесь от хранения в этом месте различных предметов, среди которых есть тряпки и бумага. Они могут воспламениться, что принесет массу проблем в дальнейшем.

Фото обложки exo-ykt.ru

По материалам сайта domosedy.com

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