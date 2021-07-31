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Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпиаде в Токио

31.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. 

В финале соревнований уроженец Вилейки показал результат 61,175 балла. Вторым стал представитель Китая Дунь Дунь – 61,235 балла. Третье место за австралийцем Диланом Шмидтом – 60,565.


Фото: НОК
Успех Литвиновича принес первую медаль в копилку сборной Беларуси на Играх в Токио.


Фото: БЕЛТА

Олимпийский чемпион начинал свой путь в спортивной школе Вилейки. Но пять лет назад Иван переехал в Витебск.

В первом комментарии после триумфа Литвинович поблагодарил тренера и посвятил победу бабушке.

Иван Литвинович: «Я благодарен своему тренеру. Я просто делал свое дело. Свою победу посвящаю своей бабушке».

Также спортсмен признался, что удивлен первому месту.

Иван Литвинович: «Удивлен первому месту. Признаюсь, рассчитывал на второе-третье, на первом видел китайца Гао Лея. А первые эмоции... Сейчас сложно объяснить. Эмоции захлестнули, когда увидел, что первый».

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Теги: Витебск
 
 
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Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио.  В финале соревнований уроженец Вилейки показал результат 61,175...
 
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