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Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио.
В финале соревнований уроженец Вилейки показал результат 61,175 балла. Вторым стал представитель Китая Дунь Дунь – 61,235 балла. Третье место за австралийцем Диланом Шмидтом – 60,565.
Олимпийский чемпион начинал свой путь в спортивной школе Вилейки. Но пять лет назад Иван переехал в Витебск.
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Также спортсмен признался, что удивлен первому месту.
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Белорус Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. В финале соревнований уроженец Вилейки показал результат 61,175...
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