ЛГБТ-митинг у офиса Зеленского закончился потасовкой и задержаниями

Источник материала: ОНТ

Столкновения с полицией, потасовки и газовые баллончики. Таковы итоги акции, которая накануне прошла у офиса Президента Украины. Ее организовали сторонники секс-меньшинств.

Громкая музыка и танцы практически нагишом – так участники решили привлечь к себе внимание общественности. И привлекли. Сторонников традиционных ценностей. В итоге вечеринка закончилась дракой, пришлось вмешаться полиции с применением спецсредств. Несколько человек задержаны. На чью сторону стали сотрудники офиса Зеленского не сообщается.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram