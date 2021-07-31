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ЛГБТ-митинг у офиса Зеленского закончился потасовкой и задержаниями
Источник материала: ОНТ
Столкновения с полицией, потасовки и газовые баллончики. Таковы итоги акции, которая накануне прошла у офиса Президента Украины. Ее организовали сторонники секс-меньшинств.
Громкая музыка и танцы практически нагишом – так участники решили привлечь к себе внимание общественности. И привлекли. Сторонников традиционных ценностей. В итоге вечеринка закончилась дракой, пришлось вмешаться полиции с применением спецсредств. Несколько человек задержаны. На чью сторону стали сотрудники офиса Зеленского не сообщается.
Фото: Pixabay
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Столкновения с полицией, потасовки и газовые баллончики. Таковы итоги акции, которая накануне прошла у офиса Президента Украины. Ее организовали сторонники...
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