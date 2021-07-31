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В Гродно «Мерседес» насмерть сбил подростка

31.07.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла поздно вечером в микрорайоне Ольшанка областного центра.

В Гродно «Мерседес» насмерть сбил подростка

Как сообщили в местной Госавтоинспекции, 24-летний гродненчанин на «Мерседесе» «совершил наезд на 15-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода».

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — подросток скончался на месте.

Предварительно установлено, что компания детей решила сократить путь и пересечь дорогу в неположенном месте. Погибший бежал последним.

Ранее сообщалось, о смертельной аварии в Новогрудском районе.

 

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Трагедия произошла поздно вечером в микрорайоне Ольшанка областного центра.
 
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